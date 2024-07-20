3 ilde 'Kuyu-10' operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonlarında elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonlarında elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalandı" dedi.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."