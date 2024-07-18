Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu! Kur'ân-ı Kerim'e saygısızlık yaptı, kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere saldıran Kur'ân’ı Kerim’e saygısızlık yapan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." dedi.

23 YAŞINDAYMIŞ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatılmıştır. Yüce kitabımız Kuran’ Kerim’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir."