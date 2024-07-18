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İki araç kafa kafaya çarpıştı, can pazarı yaşandı: 3 ölü, 10 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Isparta, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta - Antalya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Dün gece saatlerinde Isparta-Antalya Karayolu'nun 20. kilometresinde T.Y. (38) idaresinde olan 35 DVA 11 plakalı otomobil ile G.Y. (41) hakimiyetinde olan 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada Çağla Ege Yıldırım(6), Eylül Mira Yıldırım(2), Sevgi Yıldırım(59), her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte E.M.Y.(2), N.Y.(29), S.Y.(36), B.B.(30), S.N.Y.(13), Ö.M.Y.(8), A.B.(63), B.T.(22) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı, can pazarı yaşandı: 3 ölü, 10 yaralı - 1. Resim

Ekipler tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Çağla Ege Yıldırım, Eylül Mira Yıldırım ve Sevgi Yıldırım'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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