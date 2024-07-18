Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AVM küle dönmüştü! Can kaybı 16’ya yükseldi

AVM küle dönmüştü! Can kaybı 16’ya yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sichuan, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin’in Sichuan eyaletinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Çin’de Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde 14 katlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle 18.00 sıralarında çıkan yangının ardından arama çalışmaları tamamlandı.

75 KİŞİ KURTARILDI

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 03.00’da sona eren kurtarma operasyonu kapsamında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 16’ya yükseldi. Binadan 75 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan herkesin çıkarıldığı ifade edildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇIKMIŞ

İlk incelemelere göre yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığı belirlendi. AVM’de dün çıkan yangında gökyüzü siyah bulutla kaplanmış, 300 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın 20.20 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Naci Görür, Marmara depreminin üssünü açıkladı! "Yakınsan kıyametin içindesin"İsrail'in faşist bakanı Itamar Ben Gvir'dan Mescid-i Aksa'ya baskın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Naci Görür, Marmara depreminin üssünü açıkladı! "Yakınsan kıyametin içindesin" - GündemMarmara depreminin üssünü açıkladıİki araç kafa kafaya çarpıştı, can pazarı yaşandı: 3 ölü, 10 yaralı - Gündemİki araç kafa kafaya çarpıştı, can pazarı yaşandıMİT PKK'nın sözde istihbaratçısı Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı İstanbul'da yakaladı - GündemMİT PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasını çökerttiEv bakmaya gittiği inşaatta feci şekilde hayatını kaybetti - GündemEv bakmaya gittiği inşaatta feci şekilde can verdiKuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var - Gündem2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar varNem yüzde 100'e ulaşıp rekor kırdı! Ateş hattına düştük... Türkiye için kritik 50-43-41 uyarısı - GündemTürkiye için kritik 50-43-41 uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...