AVM küle dönmüştü! Can kaybı 16’ya yükseldi

Çin’in Sichuan eyaletinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Çin’de Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde 14 katlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle 18.00 sıralarında çıkan yangının ardından arama çalışmaları tamamlandı.

75 KİŞİ KURTARILDI

Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 03.00’da sona eren kurtarma operasyonu kapsamında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 16’ya yükseldi. Binadan 75 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan herkesin çıkarıldığı ifade edildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇIKMIŞ

İlk incelemelere göre yangının inşaat çalışmalarından kaynaklandığı belirlendi. AVM’de dün çıkan yangında gökyüzü siyah bulutla kaplanmış, 300 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın 20.20 sıralarında kontrol altına alınmıştı.