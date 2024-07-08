3 kadın hırsız girdiği evden 360 bin liralık altın çaldı! Yakayı böyle ele verdiler...

Adana'da 9'uncu kattaki apartman dairesine giren 3 kadın hırsız, 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Kadınları apartmana giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına anbean yansırken olayla ilgili bir kadın yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Haziran günü Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın bir apartmanın önüne gelerek giriş kapısını zorlayarak açtı. Binadan içeri giren şüpheliler tek tek zilleri çalarak hangi dairenin boş olduğunu anlamaya çalıştı.

360 BİN LİRALIK ALTINI ELİYLE KOYMUŞ GİBİ BULDULAR

9'uncu kattaki Halil İbrahim D.'ye (20) ait daireden ses gelmeyince kilitli olmayan kapının dilini açarak içeri girdiler. Daireye giren kadınlar, yatak odasında anahtarı üzerinde bulunan çelik kasadaki 360 bin TL değerin ziynet eşyasını kolayca çalarak kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsız kadınlarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Başak Ç. (29) saklandığı ikametinde yapılan operasyonla yakalandı.

"BEN BU MAHALLEYE HİÇ GİTMEDİM"

Yakalanan Başak Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, “Ben bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım” dediği öne sürüldü. Başak Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, diğer 2 kadını yakalama çalışmasına devam ediyor.