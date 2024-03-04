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32 senelik acı! Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ta 32 yıl önce, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Kozlu ilçesindeki maden ocağındaki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi dualarla anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

32 senelik acı! Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı - 1. Resim

263 MADENCİ DUALARLA ANILDI

TTK'nin Kozlu Müessesesinde düzenlenen törende, faciada hayatını kaybeden işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

32 senelik acı! Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı - 2. Resim

Törene Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ve başkan adayları ile madenciler katıldı.

32 senelik acı! Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı - 3. Resim

"DÜNYANIN EN ZOR MESLEKLERİNDEN BİRİ"

GMİS Genel Sekreteri Arslanbuğa, törende yaptığı konuşmada, madende hayatını kaybeden tüm işçilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Madencilik dünyanın en zor ve riskli mesleklerinden biri. Bizler bunun farkında olarak yıllardır atalarımızdan gelen gelenekle alın terimizle yer altından taş kömürünü çıkararak ekonomiye kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

32 senelik acı! Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı - 4. Resim

16 yıllık madenci Murat Aldırtmaz da yaşanan facialardan dolayı üzüntülü olduklarını ancak ekmeklerini kazanmak için işlerine devam etmek zorunda olduklarını belirterek, "Ülke ekonomisine elimizde geldiğince katkı sağlayacağız. Herkesin görevi ayrı. Allah bize bunu nasip etti, bize de bu görev düştü. Biz de en layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bunun bedelleri de oluyor, ona da razıyız. Artık yapacak bir şey yok." dedi.

32 senelik acı! Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci dualarla anıldı - 5. Resim

"İŞ GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI"

İş güvenliği açısından teknolojik, bilimsel olarak ne gerekiyorsa herkesin gerekli tedbirleri almaya çalıştığından bahseden Aldırtmaz, iş güvenliğinde en üst seviyelere çıktıklarını dile getirdi.

5 yıllık madenci Osman Yaşayan ise maden ocaklarında çalışma şartlarının zor olduğunu anlatarak, "Eskiye göre şimdi tedbirlerimiz daha fazla. Tedbirlerimiz şu an en üst seviyede. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri olaydan 5 yıl sonra bulunabilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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