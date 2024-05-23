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Haberler > Gündem > 4 kente dikkat! Tarih verildi, göz gözü görmeyecek

4 kente dikkat! Tarih verildi, göz gözü görmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
4 kente dikkat! Tarih verildi, göz gözü görmeyecek
Meteoroloji, Toz Taşınımı, Hava Kalitesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yarın öğle saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bölgenin yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren toz taşınımının etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

GÖRÜŞ MESAFESİNDE AZALMA OLACAK...

Açıklamada, “Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde etkili olması beklenen toz taşınımının 26 Mayıs 2024 Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi beklenmektedir. Toz taşınımının Van’ın merkez ve kuzey ilçelerinde orta ve hafif kuvvette; Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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