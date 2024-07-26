41 ilde Siberağ operasyonu! 82 kişi yakalandı...

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik 41 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'SİBERAĞ-2' operasyonlarında 82 kişinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik 41 ilde 'SİBERAĞ-2' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 82 kişi yakalandı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları sosyal medyada paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre; Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Yasa Dışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Operasyonun detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince;

- Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Mardin, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

- Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme, Yayma veya Ele Geçirme" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; Sosyal medya uygulaması üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

- Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; Sosyal medya uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle