Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle arandığı gerekçesiyle, 25 Ekim 2018'de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve tutuksuz olarak yargılaması devam eden Mindia Goradze, 2. kez hakim karşısına çıkarıldı.

Gürcistan'da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söylenen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu' lakabıyla tanınan Mindia Goradze, nöbetçi olarak sevk edildiği Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklandı. Goradze, adliye ve hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından polis ekiplerince Bahçecik'te bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.