Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer Oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy yaptığı açıklamada: AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer olmuştur. Partimize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Peki AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı / Evren Dinçer Kimdir? İşte detaylar...



Peki Evren Dinçer Kimdir? AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer Biyografisi

Evren Dinçer 1981 Aksaray doğumlu. İlk,orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamlayan Evren Dinçer Lisans Eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde,Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , insan kaynakları yönetimi üzerine tamamladı.Enver Dinçer,Doktora Eğitimine Ankara Üniversitesi , İnsan kaynakları Yönetimi bölümünde devam ediyor.Evren Dinçer,10 şubat 2017 tarihinde yayımlanan atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı. Aksaray'ın yerlilerinden olup,Aksaray Belediyesi'nden emekli Mustafa Dinçer'in çocuğu olan Evren Dinçer 8 Temmuz 2018 tarihinde Aksaray'da yapılan düğün merasiminde Merve Anamur ile dünya evine girdi.Ak Parti Aksaray İlçe Adayları Belli Oldu mu?Alfabetik sıraya göre Aksaray ilçeleri listesi.

Aksaray ilinde toplam 8 ilçe bulunmaktadır.

Ağaçören

Eskil

Gülağaç

Güzelyurt

Merkez

Ortaköy

Sarıyahşi

Sultanhanı