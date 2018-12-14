İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 89’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85’i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11’i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3’ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 4’ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saat 01.00 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyonla şüphelilerin aranma ve yakalanması çalışmaları devam ediyor.
4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı
14.12.2018 - 08:32 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 4’ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : FETÖ,asker,
593383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593383.aspx
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