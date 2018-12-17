Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamındaki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları cevapladı. Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

GÜLEN’E DEPORT

Görüşmede Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Fetullah Gülen’in iade edilmesi için çalışıyoruz” dediği öğrenildi. Çavuşoğlu, FETÖ’nün ABD de vergi kaçırdığına dair FBI kanıtlarını gördüğünü de söyledi.

Bakan Çavuşoğlu “Seçimlerde Esad seçilirse onunla çalışır mısınız?” şeklindeki soruya “Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Trump’ın Suriye’den çekilmeyi değerlendirdiğine inandığını da ifade etti.

GERÇEKLERİ GÖRMÜYORLAR

Çavuşoğlu, Erdoğan’ın kısa süre içinde başlayacağını duyurduğu Fırat’ı doğusundaki terör hedeflerine yönelik operasyonun PKK/YPG’ye olduğunun altını çizdi ve “ABD askerlerinin hayatını tehdit etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Bölgedeki tek terör örgütünün DEAŞ olmadığına, YPG/PKK’nın da bölgedeki varlığına dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: İş YPG/PKK’ya gelince Batılı dostlarımız onları destekliyor. Neden? Tek bahaneleri var, o da ‘YPG’nin DEAŞ ile mücadele etmesi’. Belki iç noktalarda böyle görülebilir ama nedenine bakmak gerek. YPG iç bölgelerde DEAŞ ile savaşıyor çünkü ya onların ideolojilerinden nefret ediyor ya da her iki ülkede de daha fazla bölgeye hâkim olmak istiyor. Bugün herkes YPG/PKK’nın yaptıklarına, bölgedeki azınlıkları nasıl zorla sindirdiğine gözünü kapatıyor.

Çavuşoğlu, YPG/PKK’nın bölgedeki Ezidilere, Süryaniler gibi bölge halkına yönelik baskılarından örnekler vererek “Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli Kürt var ve geri dönemiyorlar çünkü YPG/PKK onları bulundukları yeri terk etmeye zorladı ve mal varlıklarına el koydu” diye konuştu.