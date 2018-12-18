Yıldırım, Katar Milli Günü dolayısıyla JW Marriott Otel'de düzenlenen  resepsiyona katıldı. Buradaki konuşmasında, Türkiye ile Katar ilişkilerinin yarım  yüzyılda gelişip, güçlenip bugünlere geldiğini belirten Yıldırım, şunları  söyledi:

"Bugüne kadar birçok sorunla karşılaşan iki ülke, bu sorunları  karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayla aşmayı bilmiştir. Bizim dilimizde 'kara  gün dostu' diye bir söz vardır. Zor günlerde dostlarının yanında olanlar için  söylenir. Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur.  Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir. Ayrıca bizim  dilimizde 'iyi gün dostu' diye de bir söz var. Katarlı kardeşlerimiz, iyi  günlerinde yanlarında kimin olduğunu, zor zamanlarda yanlarında kimin olduğunu  iyi bilirler. Türkiye, Katar'ın emin ve gerçek dostudur. Türkiye'nin sözü  senettir. Bu sebepledir ki Türkiye ile Katar ilişkileri siyasi, ekonomik ve  savunma gibi birçok alanda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir."

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısının Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla  İstanbul'da düzenlendiğini anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıda varılan sonuçlar, alınan kararlar Türkiye-Katar  ilişkilerini daha da ileri seviyelere taşımıştır.  Antalya'da gerçekleştirdiğimiz  Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı'nda da Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin  Abdullah Al Mahmud ile bir araya geldik ve Meclislerimiz arasındaki ilişkileri  geliştirme kararı aldık."

Yıldırım, devletler arası ilişkilerin ekonomi ve ticari ilişkilerde  geldiği yerle de ölçüldüğünü belirterek, "Katar ile ilişkilerimiz her alanda emin  adımlarla yürümektedir. İkili ticaret hacmimiz de her geçen yıl artarak devam  etmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin iki ülke potansiyelini yansıtacak  şekilde bundan böyle artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.