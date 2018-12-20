CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

- Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürüyor.

- Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağım. 

- İmamoğlu ve Yavaş isimleri başından beri aklımdaydı.

- Yavaş 2014 seçimlerinden sonra ayrılmıştı, şimdi yeniden üye oldu.

- Binali Bey aday olmaktan vazgeçerse şaşırmayın.

- İYİ Parti ile görüşmelerde en fazla zorlandığım iller Balıkesir ve Denizli'ydi.