CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:
- Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürüyor.
- Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağım.
- İmamoğlu ve Yavaş isimleri başından beri aklımdaydı.
- Yavaş 2014 seçimlerinden sonra ayrılmıştı, şimdi yeniden üye oldu.
- Binali Bey aday olmaktan vazgeçerse şaşırmayın.
- İYİ Parti ile görüşmelerde en fazla zorlandığım iller Balıkesir ve Denizli'ydi.