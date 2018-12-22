Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde bölücü terör örgütü PKK adına kentte araç yakma ve işyeri kundaklama eylemlerine karıştıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 19 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul’da 8 ilçede ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün gençlik hareketi DGH hücresine mensup 19 şüphelinin yakalanması için İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Fatih, Zeytinburnu, Sultangazi ile Anadolu Yakası’ndaki Kadıköy, Sancaktepe, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinin yanı sıra Mardin’de yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 hücre üyesi yakalandı. Zanlıların kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek ile bu silaha ait mermiler, örgüt propagandasını yapan dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan örgüt üyesi 12 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Öte yandan polis, adreslerinde bulunamayan 7 PKK’lının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.