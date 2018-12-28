Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçik tarafından donmak üzereyken bulunan yaralı akbaba tedavi altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Çermik ilçesinin Seyhandede Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbabanın donmak üzereyken bulunduğu bildirildi.

Yaralı akbabanın kanadında "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" yazılı kimliği ve GPS'nin bulunduğu kaydedilen açıklamada, yaralı hayvanın Sırbistan Av Koruma Müdürlüğüne ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen yaralı akbaba, çağırılan veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasınının ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.





