Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Fiilen uygulamaya giren yeni hükûmet sistemiyle, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında köklü değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak 4 ofis, 9 politika kurulu oluşturuldu. Bunlardan biri olan İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye’nin ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek, özel kabiliyetleri keşfetmekle görevlendirildi. Ofisin başkanlığını Doç. Dr. Salim Atay yürütüyor. İnsan Kaynakları Ofisi, geçtiğimiz günlerde Ankara’daki bütün üniversitelere “Yarı Zamanlı Eleman Talebi” başlıklı bir yazı gönderdi. Yazıda, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve diğer birimlerde görev yapmak üzere, Ankara’daki üniversitelerde öğrenim gören, son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olan, haftada asgari 2 buçuk gününü ayırabilecek, iyi derecede en az bir yabancı dil bilgisine sahip, yarı zamanlı eleman ihtiyacımız bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

ALAN YELPAZESİ GENİŞ

Stajyerlerin hangi bölümlerinden alınacağını da açıklandı. Buna göre “Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, matematik, fizik, büro yönetimi, endüstri mühendisliği, ekonomi, iletişim, istatistik, işletme, psikoloji, uluslararası ilişkiler, web tasarım/görsel tasarım” bölümlerinde öğrenim gören son sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri Külliye’de görevlendirilecek.

NASIL SEÇİLECEK?

Aranılan niteliklere sahip öğrenciler özgeçmişlerini yarına kadar İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına iletmesi gerekiyor. Yarı zamanlı çalışacak öğrencilerin işe hangi eleme metodu ile alınacağı ve nasıl bir ücret politikası ile çalıştırılacağı ise merak konusu...