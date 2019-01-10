Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Erdoğan ile Putin arasında Moskova’da yapılacak görüşmede başta ABD’nin Suriye’den çekilme kararı olmak üzere, ağırlıklı gündemin Suriye olması bekleniyor. Özellikle Menbiç ve Fırat’ın doğusundan ABD’nin çekilmesiyle oluşacak yeni durumun Erdoğan’ın Moskova temaslarında kapsamlı bir şekilde ele alınacağı belirtiliyor. Diplomatik kaynaklara göre Moskova yönetimi de YPG’nin bölgede “devletçik” girişiminden, ABD’nin terör örgütünü silahlandırmasından ve petrol satmasından rahatsızlık duyuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova ziyaretinin ardından Ocak ayın sonu veya Şubat ayının ilk haftası Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye konulu üçlü liderler zirvesine katılacak. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yer alacak.