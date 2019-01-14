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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama
14.01.2019 - 09:46 | Son Güncelleme: 14.01.2019 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye’de tam da bunu yapmaktadır."
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
598107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598107.aspx
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