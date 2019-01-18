2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönem yarıyıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un ana arterlerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 56'yı bulurken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Trafikte yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
İstanbul'da 'karne' yoğunluğu! Trafik durma noktasında
18.01.2019 - 17:36 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarıyıl tatili yoğun bir trafikle başladı. Kentte yüzde 56'yı bulan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Etiketler : istanbul,trafik,karne yoğunluğu,
598952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598952.aspx
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