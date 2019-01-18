2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönem yarıyıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un ana arterlerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 56'yı bulurken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Trafikte yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.