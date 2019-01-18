Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İran'a askeri saldırı çağrılarını, son günlerde sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan 10 yıllık değişim akımıyla (10 year challenge) alaya aldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabında, son günlerin popüler akımı "10 year challenge" etiketiyle her ikisi de Bolton'un İran'a saldırı çağrısı yaptığını gösteren 2009 ve 2019'daki iki haberin ekran görüntülerini paylaştı.

Zarif, paylaşımına "Aynı zırva. Aynı zorba. Aynı hezeyan." ifadelerini ekledi.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin haberinde, eylül ayında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrasında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un idaresindeki Ulusal Güvenlik Konseyinin İran'ı vurma konusunu masaya yatırdığı, Pentagon'dan da bu konuda askeri seçenek talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları "10 year challenge" başlığını kullanarak, 10 yıl önceki ve bugüne ait fotoğraflarını yan yana koyarak takipçileriyle paylaşıyor.