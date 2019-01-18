İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal  Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İran'a askeri saldırı çağrılarını, son günlerde  sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan 10 yıllık değişim akımıyla (10 year  challenge) alaya aldı. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabında, son günlerin popüler  akımı "10 year challenge" etiketiyle her ikisi de Bolton'un İran'a saldırı  çağrısı yaptığını gösteren 2009 ve 2019'daki iki haberin ekran görüntülerini  paylaştı.

Zarif, paylaşımına "Aynı zırva. Aynı zorba. Aynı hezeyan." ifadelerini  ekledi.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin haberinde, eylül ayında  ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrasında Ulusal Güvenlik  Danışmanı John Bolton'un idaresindeki Ulusal Güvenlik Konseyinin İran'ı vurma  konusunu masaya yatırdığı, Pentagon'dan da bu konuda askeri seçenek talebinde  bulunduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları "10 year challenge" başlığını kullanarak,  10 yıl önceki ve bugüne ait fotoğraflarını yan yana koyarak takipçileriyle  paylaşıyor.