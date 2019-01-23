Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ile 4 ’ü polis toplam 10 kişi Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8’i tutuklandı. Tutuklananların arasında ilçe emniyet müdürü de var.

Kültür Varlıkları Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj yapmak gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Kucağındaki çocuğuyla Adliye önüne polis eşleri, eşlerinin tutuklandığını öğrenince adliye önünden ayrıldı.