Kimliği belirsiz kişilerin, ilçede muhtarlık görevi yapan E.E’nin Facebook hesabını ele geçirdiği ortaya çıktı. Dolandırıcılar, muhtarın hesabındaki ekli çok sayıda arkadaşına, "Merhaba, nasılsın?” diyerek, cevap verilmesi halinde, "Ben de iyiyim sağol teşekkürler. Belediyenin hediye çeklerini dağıtıyorum seni de düşündüm hattın faturalı mı?"sorusunu yöneltti. Muhtar E.E, Facebbok hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini ifade ederek, gelen mesajlara hiç kimsenin itibar etmemesini istedi. E.E, yeni Facebook hesabı açarak arkadaşlarını uyardı.
Dolandırıcılar muhtarın Facebook hesabını çaldı
24.01.2019 - 11:35 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir mahalle muhtarının Facebook hesabı, dolandırıcıların eline geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Facebook,Tekirdağ,Malkara,dolandırıcı,muhtar,
599955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599955.aspx
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