6 hafta sürecek! İşte Hamas-İsrail arasındaki ateşkesin detayları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 29.606 Filistinli öldürüldü. Bölgeden her gün acı haberler gelirken, ateşkes ve esir takası konusu da netleşmeye başladı. Hamas ile İsrail arasında arabulucuların müzakere ettiği Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası uzlaşısının aşamalı olacağı, ilk başta 6 haftalık bir ateşkes ve Gazze'deki 35 kadar İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı belirtildi. Hamas'ın "anlaşma için savaşın bitmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden inşası şartlarına bağlı olduğunu" vurguladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 239'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 577 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

35 İSRAİLLİ ASKER VE YÜZLERCE FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Arapça yayın yapan Londra merkezli Şark el-Avsat'ın Filistinli kaynaklara dayandırdığı habere göre, taraflar arasında Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıya göre ateşkes ilk aşamada 6 hafta süreyle devreye girecek. Ateşkesin birinci aşamasında Gazze Şeridi'ndeki 35 kadar İsrailli serbest bırakılacak, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esir de salıverilecek.

Taraflar arasında "karşılıklı serbest bırakılacak esir listeleri, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi, Filistinlilerin buraya yeniden dönmesi, savaşın kesin biçimde sonlanması" gibi konular, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşaması için yeniden müzakere edilecek.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ordusunun "çatışmalara ara vermeye hazır olduğunu", bu süreyi "sahadaki güçlerin takviyesi, tedarik, Gazze'nin kuzeyi ve güneyine saldırıya hazırlık olarak" kullanacağını bildirdi.

'RAMAZANDA UYGULANABİLİR'

İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ateşkes müzakerelerinin ilerleyen günlerde Kahire ya da Doha'da bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ve ramazan ayında uygulamaya girebileceğini aktardı.

HAMAS'IN ÇEKİNCELERİ

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamid, el-Gad televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in "ateşkes anlaşmasını bir esir takası anlaşmasına dönüştürmek" istediğini ve içeriğini boşaltmaya çalıştığını belirtti.

İsrail basınının aktardığının aksine müzakerelerin "olumlu bir atmosferde geçmediğine" işaret eden Hamid, Hamas'ın "Gazze'ye saldırıların sonlandırılması, İsrail ordusunun gerekirse aşamalı olarak Gazze'den çekilmesi talebine karşı Tel Aviv'in ret cevabında inatçı davranmasının görüşmeleri zorlaştırdığını" kaydetti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin basın danışmanı Tahir en-Nunu, Mısır'ın el-Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın "taleplerinden taviz verdiğini açıklamasının" gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İsrail'i anlaşmaya varılmasını engellemekle suçlayan en-Nunu, Hamas'ın "anlaşma için savaşın bitmesi, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden inşası şartlarına bağlı olduğunu" vurguladı.

29 BİNDEN FAZLA CAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.