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    • 6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    6 Şubat binlerce &#039;patili dostu&#039; da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç
    6 Şubat, Depren, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tam 1 yıl önce bugün; 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ili yıktı geçti. 53 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği 'büyük felaket'te, evler, okullar, iş yerleri, kamu binaları, hastaneler yıkıldı, hayat adeta durdu. Felaket, sadece insanları değil hayvanları da etkiledi. Evcil hayvanlar enkaz altında kaldı, sokak hayvanları yiyecek ve kalacak yer bulamadı, kurtarılanlar da ya sahiplerini bulamadı ya da barınaklarda kalıcı yuvalarını bulmayı beklemeye başladı. Geçen 1 yılın ardından deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç...

    SEDA ÇAKIR- 6 Şubat 2023, Türkiye'nin unutamayacağı en acı tarih olarak kayıtlara geçti. 8.6 kilometre derinlikte gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, sabaha karşı saat 04.17'de Pazarcık'ta meydana geldi. İkinci deprem ise 9 saat sonra 13.24'te kaydedildi. Elbistan merkezli 7.6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle 11 ilde ağır yıkım meydana geldi. O yıkım, 'Asrın felaketi' olarak literatüre girdi.

    11 ilde oluşan enkaz dağları 53 binden fazla insanı yuttu, 100 binden fazla insan yaralı olarak kurtuldu. Büyük felaket sadece insanları değil hayvanları da etkiledi.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    Yıkıcı sarsıntılar nedeniyle insanların yanı sıra hayvanlar da mağdur oldu. Hayvan barınaklarının yıkılmasıyla birlikte binlerce hayvan öldü, yüzlercesi enkaz altında kaldı, bazıları kurtarılabildi.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    Ölen hayvan sayısına ilişkin henüz net bir veri açıklanmasa da, evcil ve sokak hayvanların yanı sıra yaklaşık 11 milyon hayvan depremden etkilendi.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    PATİLİ DOSTLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

    Zarar gören yollar ve zorlu kış koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülürken, gönüllüler de depremden etkilenen evcil hayvanlar, çiftlik ve sokak hayvanları için harekete geçti. Türkiye genelinde seferberlik başlatıldı, çok sayıda insan enkaz altında kalan ve kurtarılan hayvan dostların yardımına koştu.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    Sivil Toplum Kuruluşları (STK), veteriner klinikleri ve vatandaşlar, depremin vurduğu Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'daki hayvanlar için yürütülecek arama kurtarma, tedavi ve bakım gibi konularda çalışmalar yapmaya başladı. Veteriner kliniklerinin yanı sıra birçok dernek, aktivist ve öğrenci grupları gibi oluşumlar da yardım eli uzattı.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    SAHRA HASTANESİ KURULDU

    Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürerek Malatya, Osmaniye ve Hatay'a sahra hastanesi çadırları kurdu. Kurtarılan can dostlar, oluşturulan hastanelerde tedavi altına alındı.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    Patili dostlarını deprem sırasında kaybeden ya da hasarlı binalarda bırakmak zorunda kalan depremzedeler için yardım platformları oluşturuldu. Sahipsiz kalan bazı hayvanlar da Türkiye'nin farklı yerlerinden deprem bölgesine gelen vatandaşlar tarafından sahiplendirilmek üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi illere götürüldü.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    HALA YARDIMA MUHTAÇLAR

    Geçen 1 yılda, sokak hayvanlarının halihazırda mücadele ettiği zorlu şartlar ise daha kötüye gitti. Hayvan hakları örgütleri ve hayvanseverler gerek kendi imkanları gerek de oluşturdukları bağış kampanyaları ile deprem bölgesindeki hayvanları yalnız bırakmadı.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    Ancak mama sıkıntısı hala devam ediyor. Depremin vurduğu bazı illerde hayvanların açlıktan birbirlerini yedikleri iddia edildi.

    6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç

    Hayvanseverlerin ve derneklerin yardıma muhtaç depremzede hayvanlar için mama yardımı çağrıları ise hala devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    6 ŞubatDepren
    Haberler > Gündem > 6 Şubat binlerce 'patili dostu' da vurdu: Deprem bölgesindeki hayvanlar hala yardıma muhtaç
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