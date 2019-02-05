Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına yönelik olarak Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Kalaşnikof silah şarjörü, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet savunma tipi el bombası, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen patlayıcı mühimmatlar savcılığın talimatı ile imha edilirken, delil niteliğinde olan malzemelere el konulduğu öğrenildi.