Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu az önce canlı yayında yaptığı açıklamada "16 yaşında bir erkek. Genç bir çocuğumuzu canlı olarak arkadaşlar çıkardılar. Oradan bir ses geldi, müdahale ettiler. Şimdi de ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli ama ben söylemeyeyim, namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Şükürler olsun" dedi.



Enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki bir gencin enkazdan sağ çıkarıldığını söyledi. Çöken binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında yakınları bulunanlar gelecek iyi haberleri bekliyor. Çöken binadan şu ana kadar 11 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 2'si ağır 13 yaralının tedavisi ise sürüyor. Kurtarma çalışmalarının 19. saatinde ulaşılan Havva Tekgöz'den sonra enkazda kimsenin sesi duyulmamıştı.