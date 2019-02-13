Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek geçtiğimiz Pazartesi günü sabaha karşı Dalyan Mahallesi'ndeki bir koydan şişme botla denize açılarak Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 16 sığınmacıyı yakaladı. KOM ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sırasında şüpheli bir özel aracı da durdurdu. Araçtaki 4 şahsı sorgulayan ekipler, insan taciri oldukları doğrultusunda deliller de bulmaları üzerine A.A., E.G., C.E. ve G.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı. 16 sığınmacı, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan sorgularının ardından Çeşme Adliyesine sevk edilen 4 insan taciri zanlısı da mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.