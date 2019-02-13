Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Yunanistan Millî Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleleri ele aldılar. Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldılar." denildi.
Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü
13.02.2019 - 15:02 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Yunanistan Millî Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleleri ele aldılar." denildi.
Etiketler : Son dakika,Hulusi Akar,Savunma Bakanlığı,NATO,
604454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604454.aspx
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