Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Yunanistan Millî Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleleri ele aldılar. Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldılar." denildi.