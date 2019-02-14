Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal’da 6 Şubat Perşembe günü 7 katlı Yeşilyurt Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü. Binadaki 35 kişiden 21’i hayatını kaybetti. 14 kişi ise enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. İki katı kaçak olduğu ortaya çıkan binanın giriş katında bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Binanın çökme sebebi olarak bodrum kattaki eski marangoz atölyesindeki kolonların kesilmesi ve inşaat yapımında deniz kumu kullanıldığı iddia edildi.

Taksirle ölüme sebep olmak suçundan gözaltı

Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi ile ilgili soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan iddiaları araştırmaya başladı. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre yaklaşık bir haftadır devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu gözaltına alındı. Yapı ruhsat sürveyanı Arzu Keleş Boran da gözaltına alındı.

“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Savcılık bina yapımında deniz kumu kullanılıp kullanılmadığını ve bodrum katta bulunan eski marangoz atölyesinde kolonların kesilmesi iddiasını da araştırıyor. Soruşturma devam ediyor.