Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla’dan kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir otomobili karayolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada aracın ön kaput kısmına gizlenmiş vaziyette 2 kilogram esrar bulundu.

Bir başka operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan bir aracın fren lambalarına narkotik arama köpeği tepki gösterince ekipler arama yaptı. Aramada lamba arkasındaki metal boşluğun içerisine gizlenmiş siyah çoraptan poşetlere sarılı halde 232 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.



Ekiplerce il merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında aranan 2 kişi yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan operasyonlar polis kamerası tarafından da anbean kaydedildi.