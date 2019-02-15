Edinilen bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi'nde terör propagandası yaptıkları bilgisi alınan Ş.G. ve Ç.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde 3 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, çadırda yapılan aramada ise 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. serbest bırakılırken, Ç.G. terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.
Midyat'ta terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
15.02.2019 - 12:49 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Midyat ilçesinde terör propagandası yapan 2 şahıstan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,Midyat,terör,
604870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604870.aspx
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