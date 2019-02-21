Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “02.02.2019 günü saat 21.55 sularında ilimiz Ezine ilçesi Akköy köyü geçemeği olarak bilinen mevkide 17 AAC 010 plaka sayılı 2017 model kırmızı renkli araç ve araç içinde bulunan 16 yaşlarında Ferhat Çil, Mehmet Yalçın, Batuhan Kızıl ve Barış Kurt isimli çocuklarımız Menderes Çayı’nda su debisinin yüksek olması nedeniyle akıntıya kapılarak kaybolmuşlardı. Arama ve Kurtarma çalışmalarına, ilimiz AFAD Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü Dalgıçları,İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polis Meslek Eğitim Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Helikopteri Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Ezine Kaymakamlığı Emniyet ve Jandarma Birlikleri, Ezine Belediyesi İtfaiye, DSİ, Sağlık Müdürlüğü 112 ve UMKE, ÇOMÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Dalgıçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Çanakkale Deniz Helikopter Grup Komutanlığı helikopteri, Bursa Mudanya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekip ve ekipmanları ile birlikte ilk günden itibaren büyük özveri ile aralıksız çalışılarak 3. günde araca ve içinde üç çocuğumuzun cansız bedenlerine ulaşılmıştı” denildi.

Açıklamada, “Kayıp dördüncü çocuğumuz Barış Kurt’u bulma çalışmalarına devam eden ekiplerimize ilaveten Samsun AFAD’dan gelen kadavra köpeği unsuru ve ekipleri, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekiplerinin katılımlarıyla birlikte çalışmalar aralıksız sürdürülmüş, sonuçta 21.02.2019 Perşembe günü saat 13.30’da Barış Kurt’un cansız bedenine Menderes Çayı ile Akçin Çayının birleştiği yerin 350 metre ilerisinde suyun 3,5 metre altında rastlanmış ve çıkarılmıştır. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli işlemler de başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.