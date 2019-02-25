Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün 17. ildeyim ilçeleri saymıyorum ve devam ediyoruz. 31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun, milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun.

''TOKAT YILLARCA İHMAL EDİLMENİN ACISINI YAŞAMIŞ BİR ŞEHRİMİZDİR''

Tokat yıllarca ihmal edilmenin acısını yaşamış bir şehrimizdir. Ankara maalesef senelerce Tokat'ın dertlerine sıkıntılarına adeta sağır kesildi.

''SON 17 YILDA 13 KATRİLYON LİRA TUTARINDA YATIRIM YAPTIK''

Son 17 yılda Tokat'a 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Bunu biz yaptık. 1921 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizin öğrenci sayısı son 17 yılda 25 bin artış gösterdi.

''15 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ STADYUM YAPACAĞIZ''

Tokat'a 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız, Millet Bahçeleri kazandırıyoruz. Bay Kemal 'Çiftçi aç' diyor ya, çiftçilerimize tam 940 milyon liralık tarımsal destek verdik.

''TÜRKİYE TERÖRÜN ÜLKEMİZİN ŞEHİRLERİNİ ESİR ALDIĞI UMUTSUZ GÜNLERE ŞAHİT OLDU''

Türkiye terörün ülkemizin şehirlerini esir aldığı umutsuz günlere şahit oldu. Bu millet gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'leri gördüğü dövizin bir gece ikiye katlandığı kötü günlere şahitlik etti. Şimdi 18 yaşında oy kullanacak olanlar bu olanları bilmiyor, yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını bilmiyor. Bir avuç elite giden kaynakları çiftçimize emeklimize memurumuza aktardık.

''BUGÜN BİZE İHANET EDENLER YARIN DA GİTTİKLERİ YERE İHANET EDECEKLERDİR''

Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki gel biraz da sen dinlen buraya bir başkasını koyalım dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. 31 Mart'a giderken gerekli dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum.''