İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteği ile 1-2 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul Tasarım Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Dünyaca ünlü tasarımcılar, UNESCO tarafından verilen “Tasarım Şehri” unvanını alarak dünyanın 31 tasarım şehri arasına giren İstanbul’da buluştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, zirvede yaptığı açılış konuşmasında tasarlamanın önemine değinerek, "Tasarlamak, her şey tasarlamakla başlıyor. Yani akıl teriyle başlıyor. Ondan sonraki aşama üretmek. O da alın teriyle oluyor. Akıl terinin sermayesi çok büyük değil, insan. İnsan aklı her şeyi planlıyor. İyi şeyleri de kötü şeyleri de. Bugün insanlığın kanayan yarası göçler ve insanlığın dramlarının arkasında da tasarlamak var. Bir şehri abat etmek onda da bir tasarlama var. Bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, bu şehri süsleyen Mimar Sinan, bu şehri işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve bu şehri 1994’te ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

İstanbul’da kurulacak olan tasarım merkezinin müjdesini veren Yıldırım, "İstanbul’a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de buradan sizlere vermek istiyorum. Haydarpaşa Limanı’nı ve Sultan Abdülhamid’in İstanbul Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Tasarım denince bazılarının aklına sadece moda geliyor. Takısı var mobilyası var grafiği var üretilen her şey bir tasarımla vücut buluyor. Etrafımıza bir bakalım gördüğümüz her şey bir tasarımın ürünü. Bizim de yapmamız gereken tasarım şehri denince ‘Design in İstanbul’ markasını oraya vurmak. Yapmak bir şey değil herkes yapıyor. Önemli olan tasarlamak. Katma değer tasarlamada, imalatta değil” ifadelerini kullandı.

İstanbul için vizyonunu açıklayan Yıldırım, “Bizim vizyonumuz İstanbul 4.0. İstanbul 4.0 deyince aklınıza tasarım gelsin. İstanbul gelecekte artık akıl terini daha fazla kullanan, akıl teriyle alın terini birleştiren, hem şehrimiz için hem Türkiye için katma değer sağlayan bir merkez olacak. Alt yapı halloldu. Şimdi zaman üst yapıya yatırım zamanı yani insana yatırım zamanı. Bir başka deyişle üreteceğiz” dedi.

Türkiye’de yapılan dizi ve filmlerin uluslararası alanda ses getirmesi ve ülke tanıtımı için önemine vurgu yapan Yıldırım, “Büyük bir film platosu kuracağız. Bu şekilde sadece film satıp para kazanmak değil, satılan her film Türkiye’nin kumaşını kabiliyetlerini gösteriyor. Dünyada en fazla merak edilen ve görülmek istenen şehirler arasında İstanbul 5’inci sırada. Bu bizim için muazzam bir imkan. Bunu biz sonuca dönüştürmemiz lazım. Bazı şehirler var tasarımdan çok büyük paralar kazanıyor. Mesela Milano, şehrin başka bir işi yok. Artık zenginlik marka oluşturmakta” şeklinde konuştu.

Zirvede açılış konuşması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, UNESCO Tasarım Şehri kapsamında çalışmalar yapılacağını belirterek, "İlk olarak İstanbul Tasarım ve İnovasyon Merkezi kuracağız. Cumhurbaşkanımızın 100 günlük Eylem Planı’nda yer alan Haliç Bilim Merkezi’nde bir bölüm, tasarım ve inovasyon merkezi olarak değerlendirilecek. Tasarımla ilgilenen gençlere usta-çırak ilişkisini deneyimlemeleri için fırsatlar oluşturulacak. Zanaat ve çağdaş tasarıma ilişkin kapsamlı ve sürekli güncellenen bir envanter oluşturulacak. Dünya Tasarım Haftası’nı düzenlemeyi de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.