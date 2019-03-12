Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Bir iş adamının sahte senedi icra takibine koyarak kendisinden 600 bin dolar tahsil etmeye çalıştığı iddiasıyla şikâyette bulunmasının ardından “sahte senetle icra takibi” yapmaktan aldığı ceza 2016 yılında Yargıtay tarafından onanan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında yeni bir iddianeme düzenlendi. “Görevi kötüye kullanma” ile “kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak” suçlarından hazırlanan iddianame, Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme heyetinin, 10 gün içinde Yavaş’ın yazılı savunmasını alacağı ve dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndereceği öğrenildi. Ceza alması durumunda, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilse bile Yavaş’ın başkanlığının düşeceği belirtiliyor.

AÇIKLAMA BORÇLARI VAR

İşin yargı kısmında bunlar yaşanırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gelişmeleri değerlendirdi. Çelik şunları söyledi: CHP’nin Türkiye’nin kalbine, Ankara’ya belediye başkanı olarak önerdiği şahsın, sahte senet takibi yaptığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu açıdan basında ortaya çıkan iddialara niye cevap verilmediği, CHP yönetimi ve Mansur Yavaş tarafından niye örtbas edilmeye çalışıldığı da ortaya çıkmış oluyor. 2015’ten bu zamana kadar Mansur Yavaş ve vatandaş arasında karşılıklı iddialarla ilgili 28 ayrı soruşturma, dava ve icra takipleri devam ediyor. Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde avukatlık suçlarıyla ilgili Mansur Yavaş hakkında devam eden bir ceza davası var. Bu saatten sonra, Mansur Yavaş’ın ve CHP Genel Başkanının kamuoyuna açıklama borcu vardır. CHP’nin Ankara’ya belediye başkanı olarak önerdiği bu şahıs, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır yapmamış mıdır?

ANKARALILARA HAKSIZLIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen CHP yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir. Böyle bir şeyin bilinmemesi mümkün değil. Hakkında bu şekilde iddialar olan birisini, Ankaralının önüne belediye başkan adayı olarak çıkarma konusundaki tutumunuz devam edecek midir, bu konuda ısrarınız var mıdır? Sahte senetle icra takibi başlatan ve bu konuda hüküm giymiş birisinin CHP tarafından Ankaralılara aday olarak sunulması, Ankaralı seçmene yapılabilecek en büyük haksızlıklardan bir tanesidir. CHP tabanına da bütün Ankara tabanına da haksızlıktır.

CHP OLAYI GÖRMEZDEN GELİYOR

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP’nin olayı görmezlikten gelmeye çalıştığını belirterek, “En ufak bir olayda bütün sözcüleri çıkıp açıklama yaparken, günlerdir basında yer alan bu iddialarla ilgili CHP’nin hiçbir sözcüsü açıklama yapmamıştır. Adeta olayı görmezden gelmiştir. CHP tabanına yapılan haksızlık, Ankara seçmenine yapılan da saygısızlıktır. Bunun açıklığa kavuşturulması gerekirken, bunu açıklığa kavuşturmayanlar, basında yer alan iddialara cevap vermeyenler, en az bu şahsın işlediği cürüm kadar vatandaşa karşı saygısızlık içerisinde davranış sergilemişlerdir. CHP’nin ve Mansur Yavaş’ın suskunluğunu da vatandaşımızın takdirine arz ediyoruz” diye konuştu.