Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan ayında Meclis gündemine geleceğini belirten Binbaşı Aktop, “Çalışmalarımız diğer kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. TSK’nın rütbeli personel ihtiyacına yönelik olarak, istekli lisans ve lisansüstü mezunu yükümlülerden ihtiyaç kadarının yedek subay, istekli MYO mezunu yükümlülerden ihtiyaç kadarının ise yedek subay olarak istihdamı, bu personelin 2 ayı temel ve sınıf eğitimi, 10 ayı kıta hizmeti olmak üzere toplam 12 ay süre ile TSK’da görev yaparak terhis olması, personeli temel ve sınıf eğitimi süresince harçlık, kıta hizmeti süresince maaş verilmesi, söz konusu personelden istekli olanlara temin faaliyetlerinde ilave puan verilmek suretiyle subay ve astsubay imkanı tanınması benimsenmiştir.

LİSE VE ALTI MEZUNLARIN ASKERLİK SİSTEMİ

TSK’nın erbaş ve er ihtiyacına yönelik olarak, lise ve altı mezunu yükümlülerin er ve erbaş olarak istihdamı, bu personelin 1 ayı temel askerlik eğitimi, 5 ayı kıta hizmeti olmak üzere toplam 6 ay süre ile TSK’da görev yaparak terhis olması, ayrıca, 6 aylık süre sonunda kadro, istek ve tercih durumu dikkate alınarak personelin ilave 6 ay süre ile maaşlı istihdamı, 12 aylık hizmetini tamamlayan personelden istekli olanlara, temin faaliyetlerinde ilave puan verilmek suretiyle uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaş olma imkanı tanınması benimsenmiştir.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerliğe yönelik olarak, uygulamanın, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli hale getirilmesi, tüm yükümlülerin bedelli askerliğe başvurma imkanına sahip olması, ancak talebin, belirlenen kontenjanları aşması halinde, bedelli askerlikten faydalanacakların kura ile belirlenmesi, tüm yükümlülere 1 aylık temel askerlik eğitimi verilmesi benimsenmiştir.

DÖVİZLİ ASKERLİK SİSTEMİ

Dövizle askerlik hizmetine yönelik, mevcut uygulamaya devam edilmesi, döviz tutarının belirlenecek bedelli askerlik ücreti ile eşitlenmesi esası benimsenmiştir.

Sistemin özendirilerek sürekliliğin sağlanması bakımından, askerlik hizmeti esnasında, harçlık-maaş, ücretsiz toplu taşıma, muhtaç ailelere yardım (asgari ücret) ve TSK’ya personel temininde ilave puan, askerlik hizmeti sonrasında, hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, askerlik sonrası iş kurmaları için destek, hizmet süresi kadar sağlık sigortası ve benzeri özlük haklarına ilişkin yasal / idari düzenleme yapılması planlanmaktadır.

Yapılan çalışmayla birlikte askerlik erteleme süreleri de gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda, erteleme süreleri, lise eğitimi için 29’dan 22 yaşa (meslek liseleri için pozitif ayrımcılık güdülerek 25 yaşa), MYO ve lisans eğitimi için 29’dan 28 yaşa, lisansüstü eğitim için 35’ten 32 yaşa, doktora ve tıp eğitimi için 35 yaşın muhafazası, sporcular için ise 38’den 35 yaşa indirilmesi öngörülmüştür. Çalışmaların, Cumhurbaşkanlığına arz edilmesini ve burada değerlendirilmesini müteakip Nisan ayı içerisinde Meclis gündemine gelmesi öngörülmektedir.”