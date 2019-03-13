Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da ulaşımı kolaylaştıracak Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı 70 aylık çalışmanın ardından hizmete girdi. Projenin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmete alınan hattın İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracağını belirterek “Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey” dedi.

Bugüne kadar 1,4 milyar avro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nın İstanbul’a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, “Gerek Binali kardeşimi gerek o dönemlerde bakanlık yapan kardeşlerimi huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, eskiden 185 dakikada katedilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya iniyor. İstanbul’un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

İstanbul’un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkânına sahip olacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat, diğer metro, tramvay ve deniz hatlarımıza olan entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacaktır. Hem E-5’in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz.

Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300’ünün Türkiye’de üretilmiş olmasıyla da iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan “Laf ola beri gele yok. İş, iş... Yalanla peynir gemisi yürümüyor. Tabii Marmaray, bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü. Buradan bineceksin, denizin altından Avrupa’ya...” diye konuştu.

Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kurduklarını aktaran Erdoğan, her iki taraftaki metro hatları tamamlandığında, orayı da devreye alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hatla birlikte İstanbul’un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkardıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından etap etap bu ağı genişlettik. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye, ardından da 1.100 kilometreye ulaşmaktır.

LONDRA'DAN PEKİN'E KADAR UZANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın, Londra’dan Pekin’e kadar uzanacak Demir İpek Yolu’nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirterek “Londra’dan çıkan bir tren buradan Pekin’e, Pekin’den gelen de yine bura üzerinden Londra’ya gidecek. Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik’i son durak olarak kullanmayacak. Halkalı’ya kadar buradan devam edecek” dedi.

Kendi belediye başkanlığında 8,5 milyon olan İstanbul’un nüfusunun artarak 15,5 milyona ulaştığını dile getiren Erdoğan “Geçmişteki bir asırlık ihmalleri, son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık, inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu. Bu proje, sadece bir banliyö demir yolu hattı değil, bu hat İstanbul’un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgadır. Marmaray’ı da içinde bulunduran bu hatta, hem metro hatlarını hem yüksek hızlı tren hatlarını hem de yük treni hatlarını birbirine entegre ediyoruz, bağlıyoruz. Artık İstanbullular demir yollarında kesintisiz seyahat edebilecek” diye konuştu.

SIRADA HALKALI-KAPIKULE VAR

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın hizmete açılmasının ardından hat, Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar uzanacak. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projesinde çalışmalar sürüyor. Projesinin tamamlanmasıyla birlikte seyahat dört saatten, bir saat 20 dakikaya inecek. İstanbul’u Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak proje için yapılacak toplam yatırımın bir milyar avro civarında olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBULLULARIN HAYATI DAHA DA KOLAYLAŞACAK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, hattın açılışında yaptığı konuşmada, hem banliyö treni hem de hızlı trenin Üsküdar’dan denizin altından geçerek Avrupa ile Anadolu Yakası’nı birleştireceğini belirterek, “Böylece iki yaka, bir sevda İstanbul’a hizmet edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: Gece-gündüz demeden İstanbul ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, insanımızın yüzünü ağartmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız bu açılış, Marmaray’ın ikinci kısmı. Yani, eskiden beri bildiğimiz Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı’nın, hızlı trene ilavesiyle yeniden yapılmasıdır. Artık İstanbul’un her tarafından hızlı trenle Ankara ve Konya’ya rahatlıkla gidilebilecek. Bir, iki yıl sonra Edirne’ye de hızlı trenle gitmek mümkün olacak. Böylece dünya şehri İstanbul’da İstanbulluların hayatı daha da kolaylaşacak.