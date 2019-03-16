Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan kız öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan talep ettiği spor salonu hizmete sunuldu.

Kente 26 Şubat'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında KYK yurtlarında kalan kız öğrencilerle de sohbet eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin kendisinden spor salonu oluşturulması yönünde talepte bulunmaları üzerine sorunun çözülmesi için yetkililere talimat verdi.

Kasapoğlu'nun talimatı üzerine başlatılan çalışma tamamlanarak, öğrenci yurtlarında, içinde fitness aletlerinin de bulunduğu spor alanları oluşturuldu.

Yurtlarda kalan öğrenciler de spor aletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Kasapoğlu'na Sinop ve öğrenciler adına teşekkür etti.

Öğrencilerin mutluluklarının gözlerinden okunduğunu dile getiren Açıkbaş,

"Sayın Bakanımız kentimizi ziyaretinde öğrencilerimize söz vermişti. 26 Şubat'ta talimat verdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel bir tarihte salonlarımız açıldı. Kendisi aynı gün öğrencilerimize ayrıca bir mektup ulaştırarak günlerini kutladı. Sinop ve öğrencilerimiz adına Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler spor salonlarından memnun

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Rümeysa Turan, sağlıklı ve rahat bir şekilde spor yapma imkanı bulduklarını için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu'na gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Turan, "Sayın Bakanımız bir araya geldiğimizde bizlere söz vermişti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yurdumuzda spor salonu açıldı. Bakanımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Sena Kabakçı da yurtlarında daha önce spor yapabilecekleri alan bulunmadığına dikkati çekerek, "Sayın Bakanımızın verdiği söz, 10 gün gibi kısa bir sürede yerine getirildi. Bizler de artık burada güzel bir ortamda spor yapma imkanı bulacağız." diye konuştu.