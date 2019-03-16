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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
16.03.2019 - 15:52 |
Son Güncelleme:
16.03.2019 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çatalca'da önemli açıklamalar...
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Çatalca,miting,
610781
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610781.aspx
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