Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladığı ilana göre başvurular 19 Mart - 4 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" sekmesinden yapılabilecek. Bu başvurular için adaylardan ücret alınmayacak.



Adaylara posta ile tebligat yapılmayacak ,adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacak. Başvuru yapan adayların çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40 bin aday sınavlara çağrılacak.



BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA ÇAĞIRILMASI ESASLARI



Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50’si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS’den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50’si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir.



Eğitim seviyelerine (Lisans, önlisans, lise) göre belirlenen kontenjandan fazla aday olması durumunda yaşı küçük olan aday (Örneğin 1993 ve 1996 doğumlu adaydan 1996 doğumlu olan tercih edilecektir.) seçme sınavlarına çağrılacaktır.



BAŞVURU ŞARTLARI



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini

sisteme yükleyecektir.)



c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve

yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri

arasında doğanlar]



ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken

müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden seksen

(80) puan ve üzeri not almış olmak.



d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis

edilmemiş olmak,



g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri

içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan

1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)



ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan

2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması

gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme

tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.



Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son

bulur.



Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.



Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin

müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.



Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların

müracaatları kabul edilmeyecektir



h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve

Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya

Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,



ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy-Kilo

Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık

ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)



i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve

Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş

olarak istihdam edilmemiş olmak,



j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için

adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu

nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),



k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,



l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,



m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.



n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.



o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)



ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.



ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER.

