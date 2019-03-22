Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir."

"Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan sırf kızgınlıkla veya kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır; böyle bir durumda asıl hesap, seçimden sonra Türkiye'den ve Türk milletinden, dışarıdakiler tarafından sorulacaktır."

"(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan'a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek."

"Milletimize tepeden bakan gurur abideleri, kibirli davrananlar var ya, ulaşılmaz olan, efendilik yapmaya kalkan hiç kimsenin bizimle yol yürümesi mümkün değildir. AK Parti'nin içerisinde de bunlar yer alamaz, peyderpey tasfiye olur."

"AK Parti hiçbir zaman, hepsi de tarihe gömülen kimliksiz, kişiliksiz, davasız, vizyonsuz partilerden biri haline dönüşmeyecektir."

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