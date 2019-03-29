Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kişiye bonzai sattığı tespit edilen K.A.'yı 2,06 gram bonzai ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabancayla gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli kontrol
29.03.2019 - 18:10 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarılan 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : Samsun,
613611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613611.aspx
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