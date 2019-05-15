Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermişti. İBB Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'da yapılacak İBB seçimi için, "31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacak. Seçmen listelerinde herhangi bir güncelleme yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Nerede oy kullanacağım?



23 Haziran seçimlerinde 'Nerede oy kullanacağım' ve 'seçmen sorgulama' aramaları yapan vatandaşlar merak edilen soruya cevap buldu.

YSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri kullanılacaktır.Oy kullanacağınız sandık bilgilerini Nerede Oy Kullanacağım adresinden sorgulayabilirsiniz."



Seçmen listeleri güncellenecek mi?



31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak.

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş, kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak.

23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanacak mı?



31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşını dolduran hiç kimse oy kullanamayacak.