İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 48 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, itirafçı askerlerden  alınan ifade ve teşhis işlemleri sonucunda askeri şahıslardan sorumlu örgütsel  tabirle öğretmen olarak faaliyet gösteren şüphelilere ulaşıldı.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı  ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle 48 sivil şahıs hakkında  gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce operasyon  başlatıldı.

BURSA'DA FETÖ OPERASYONU

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının  deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından  ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen,  teğmen, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet  Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube  müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 25 ilde belirlenen adreslere yönelik eş  zamanlı operasyon başlatıldı. Zanlılardan 32'sini gözaltına alan ekipler, diğer  şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonun Bursa, Eskişehir,  Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara,  Tunceli,  Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu,  Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te  yürütüldüğü öğrenildi.