Bahçeli'den Ankara Emniyeti'ndeki soruşturmayla ilgili ilk yorum: Kumpas kuran kim varsa haşhaşidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'ndeki 3 üst düzey ismin görevden uzaklaştırılmasına değindi. Bahçeli, "Emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz çetelerinin Türkiye üzerinde yeniden hesap yaptığı görülmekte. Akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmaları ikazımdır. Emniyet ve Yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırılmasına da değindi.

"AKIBETLERİ İÇİN 15 TEMMUZ GECESİNE BAKMALARI İKAZIMDIR"

Emniyet ve yargı içinde kripto çetelerin bulunduğunu ifade eden Bahçeli, "Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda Emniyet ve Yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerinin Türkiye üzerinde yeniden hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmelerinin ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmaları ikaz ve ikrarımdır." dedi. Bahçeli'nin sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

"EYVALLAH DERSEK KANIMIZ KURUSUN"

Tüm ağları takip ettiklerini belirten Bahçeli, şöyle devam etti: "Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Hepsini takip ediyoruz, olan biten tüm kanundışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç Emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrede. Nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir. 17-25 Emniyet ve Yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun.

"HEPSİNİN TEPESİNE BİNİLMELİDİR"

Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık eden kim varsa haindir, haşhaşidir, Emniyet ve Yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım ‘temiz eller’ operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur.

"BEDEL ÖDEMELERİ YAKINDIR VE KAÇINILMAZDIR"

Meclis gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi’nde casusluk suçuyla ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir. Yurtiçinden ve yurtdışından hain FETÖ’cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır."