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2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskında yeni gelişme: Polisler de dahil 21 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskında yeni gelişme: Polisler de dahil 21 kişi tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik ünlü bir gece kulübüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında aktif polislerin de olduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği tespit edilen Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünü takibe almış, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etmesi üzerine geniş çaplı operasyon düzenlemişti.

2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskında yeni gelişme: Polisler de dahil 21 kişi tutuklandı - 1. Resim

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından suç işleme yöntemleri deşifre edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda; 9 bin 880 adet extacy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskında yeni gelişme: Polisler de dahil 21 kişi tutuklandı - 2. Resim

ARALARINDA POLİSLERİN DE OLDUĞU 21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Baskınlarda, 3’ü aktif, 1’i emekli polis olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında aktif polislerin de olduğu 21 kişi tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Bu arada, firari konumda olan bir avukatın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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