Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu

Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri çıkmaza girmişti. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

36 TURDA BAŞKAN SEÇİLEMEDİ

Seçimin ilk 35 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 36. tur oylaması yapıldı. Dün gerçekleştirilen 36. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Oylama sonucu, Akarca 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy aldı. Seçime katılım 327 olarak kayıtlara geçerken, 36 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 11 oldu.

YENİ BAŞKAN KERKEZ OLDU

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin 37. tur oylaması bugün yapıldı. 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Başkanı seçildi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 yılında Antakya'da doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Kerkez, çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerinin ardından 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez; Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.02.2023 tarihinde Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.05.2024 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Kerkez, evli ve 3 çocuk babasıdır.