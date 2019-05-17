Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı’na tırda gizlenerek gelen 15 Suriyeli mülteci tespit edildi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tır içerisinde gizlenmiş 15 mülteci ve tır şoförü gözaltına aldı. KKTC'ye yasa dışı yollardan girmek suçundan haklarında işlem yapılan mültecilerin mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KKTC’de kaçak mülteciler yakalandı
17.05.2019 - 14:55 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriyeli 15 kaçak mülteci yakalandı.
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,kaçak mülteciler,KKTC,
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