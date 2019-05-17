Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama emri bulunan N.D, Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada içerisinde isimler ve karşılığında para miktarlarının yazılmış olduğu bir adet bloknot ve bir adet ajanda ile birlikte 13 bin 250 TL ile 350 Euro paraya el konuldu.

N.D. ifadesinin alınmasının ardından Aydın Kapalı Cezaevine gönderildi.